ضبط مخالفاً لنظام أمن الحدود لقطعه الأشجار وتفحيمها في جدة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، لقطعه الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة، بحوزته أكثر من (1500) متر مكعب من الحطب المحلي وأكثر من (1000) متر مكعب من الفحم المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمخالف لجهة الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.