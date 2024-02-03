ضبط مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات الرعي في محمية الخنفة

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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أمس، أن فرق الجوالة بمحمية الخنفة ضبطت مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي 1300 رأس من الأغنام، و80 رأس من الإبل في الأماكن التي يمنع فيها الرعي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضحت الهيئة أن قيمة مخالفات رعي الماعز والضأن داخل المحميات بدون ترخيص 50 ريال للرأس الواحد للمرة الأولى و100 ريال للمرة الثانية، وقيمة مخالفات رعي الإبل داخل المحميات بدون ترخيص 100 ريال للرأس الواحد للمرة الأولى و 150 للمرة الثانية.

وتسعى الهيئة إلى حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية, داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدةً استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.