ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الإثيوبية، لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهما أكثر من (3800) متر مكعب من الحطب المحلي، وأكثر من (4500) متر مكعب من الفحم المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أنّ عقوبة تخزين الحطب والفحم المحلي تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب وعقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.