ضبط مخالفًا لنظام البيئة اتخذ موقعًا لتخزين الحطب المحلي بمحافظة البكيرية

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ضبطت دوريات الأمن بمنطقة القصيم، مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة، اتخذ موقعًا لتخزين الحطب المحلي بمحافظة البكيرية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.