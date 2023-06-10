ضبط مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية ومفترسة دون ترخيص في الجوف

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه (7) كائنات فطرية ومفترسة مهددة بالانقراض دون ترخيص بمنطقة الجوف، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى شرطة سكاكا، وتسليم الكائنات الفطرية إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، مؤكدة أن عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.