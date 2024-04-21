ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

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صرَّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المواطن عامر صياح الشمري لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزته (3) ذخائر شوزن حيّة، و (472) طلقة هوائية حيّة، وطائرين مصيدة، وناظور، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة (1500) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.