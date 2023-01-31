ضبط منتجات غذائية ومستحضرات تجميلية في مستودعين مخالفين بجدة وتبوك

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 750 ألف عبوة من مستحضرات التجميل، و(23.400 كغم) من المنتجات الغذائية في مستودعين غير مرخصين بجدة وتبوك.

وأوضحت “الهيئة” أنه من خلال جولات الرصد على المستودعات المجهولة في جدة تم ضبط مستودع يخزن مستحضرات التجميل دون الحصول على التراخيص النظامية ودون تطبيق أسس التخزين الجيد، وعلى إثر ذلك جرى ضبط وتحريز المستحضرات احترازياً إلى حين التحقق من سلامتها وإغلاق المنشأة، واستدعاء مالكها لاستكمال باقي الإجراءات وفقًا لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.

كما رصد مفتشو “الغذاء والدواء” مستودعاً في مدينة تبوك يقوم بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وجرى على إثر ذلك إغلاق المنشأة واستدعاء مالكها لاستكمال الإجراءات النظامية وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.