ضبط مواطن اعتدى على ذويه وامرأة في مكان عام

المناطق_ المدينة المنورة

فيما انتشر مقطع مصور تضمن معلومات غير صحيحة عن الواقعة، تمكنت دوريات الأمن العام في المدينة المنورة، من القبض على مواطن، اعتدى على امرأة في مكان عام، ومجموعة من الأشخاص.

ونشر حساب الأمن العام، اليوم الاثنين، بياناً أوضح فيه أن دورياته بمنطقة المدينة المنورة، قبضت على مواطن لاعتدائه على ذويه، وامرأة في مكان عام.

كما أشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

إلى ذلك، أكد الأمن العام أيضا أنه جار البحث عمن وثق ونشر المحتوى المرئي، الذي تضمن معلومات غير صحيحة عن الواقعة، مخالفاً بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.