ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه (21) كائنًا فطريًا دون ترخيص في منطقة عسير

المناطق-متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه (21) كائنًا فطريًا، منها كائنات مفترسة وكائنات مهددة بالانقراض، دون ترخيص في منطقة عسير، مايعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة عرض كائنات فطرية (حية أو ميته) مجهولة المصدر غرامة (10,000) ﷼، وتصل عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهدده بالانقراض إلى السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى (30) مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.