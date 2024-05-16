ضبط وإحباط تهريب مخدرات بـ3 مناطق

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تمكّنت الأجهزة الأمنية عبر حملاتها المكثفة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، من ضبط وإحباط تهريب كميات من المواد المخدرة في عدة مناطق مختلفة.

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة عسير، على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية؛ لتهريبهم 80 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر في قطاع الربوعة، وفي جازان أحبطت تهريب 165 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر في قطاع الدائر.

فيما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بالمنطقة الشرقية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجه نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.