ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب بنهل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحَ المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (11) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطنان، و(6) مقيمين من الجنسية الإثيوبية، ومقيمان من الجنسية السورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثَّ المتحدث الرسمي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.