ضبط 120 مخالفًا لاشتراطات النظافة العامة في محافظة جدة

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ضبطت أمانة محافظة جدة 120 مخالفًا من مرتادي المرافق والواجهات البحرية، لمخالفتهم اشتراطات النظافة العامة وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

وشددت الأمانة من خلال جهود الإدارة العامة للمرافق والواجهات البحرية، أعمال الرقابة الميدانية على واجهة روشن، وحديقة الأمير ماجد، والكورنيش الأوسط، وعدد من المواقع، ضمن سعيها لرفع مستوى امتثال الأفراد للمحافظة على المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري، فضلًا عن تعزيز الوعي البيئي في المجتمع .

يذكر أن لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية فرضت غرامة مالية مقدارها 200 ريال عند قيام الأفراد برمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار .