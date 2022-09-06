ضبط 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مخالفًا لنظام البيئة، (12) مواطنًا، و (3) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الأثيوبية، ارتكبوا مخالفات رعي (256) متنًا من الإبل، و (120) رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحث العقيد العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.