ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة بالمنطقة الشرقية

المناطق_واس

ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع) بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الإدارة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى(10,000)﷼، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000)﷼ ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.