ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزينها وتفحيمها

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة، بحوزتهم أكثر من 3000 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المخالفين والكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدًا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.