ضبط 3 مقيمين تسولوا بشكل غير مباشر في الرياض (فيديو)

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تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، أمس (الأربعاء)، من رصد وضبط عدد من المقيمين من جنسية آسيوية، وذلك لقيامهم بالتسوّل بشكل غير مباشر في أماكن متفرقة بالمنطقة.

وأوضحت الجهات الأمنية بأنه جرى رصد وضبط 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية متلبسين بحالة التسول غير المباشر، منهم مقيم قام بالتسوّل عبر بيع عبوات المياه لأصحاب المركبات.

وأضافت بأنه تم القبض على مقيم ثان من نفس الجنسية لتسوله عبر استعطاف المارة، فيما جرى القبض على مقيم ثالث من الجنسية البنجلاديشية لقيامه بالتسول بشكل غير مباشر في شوارع الرياض.