ضبط 3 مُقيمين خلال تسولهم قرب المسجد النبوي (فيديو)

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تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، من ضبط 3 مُقيمين من جنسيات مختلفة لقيامهم بالتسول من المارة والمُصلين قرب المسجد النبوي.

وجرى ضبط مُقيم من الجنسية الباكستانية خلال قيامه بالتسول عبر استعطاف المارة داخل المنطقة المركزية بالمسجد النبوي.

كما جرى ضبط مُقيم من الجنسية الباكستانية لقيامه بالتسول عبر استعطاف المُصلين بساحات المسجد النبوي، وكذلك مُقيم من الجنسية البنجلاديشية لقيامه بالتسول بشكل مباشر.