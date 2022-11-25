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ضبط 3 مُقيمين خلال تسولهم قرب المسجد النبوي (فيديو)

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 نوفمبر 2022 - 4:43 صباحًا

المناطق_متابعات

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، من ضبط 3 مُقيمين من جنسيات مختلفة لقيامهم بالتسول من المارة والمُصلين قرب المسجد النبوي.

وجرى ضبط مُقيم من الجنسية الباكستانية خلال قيامه بالتسول عبر استعطاف المارة داخل المنطقة المركزية بالمسجد النبوي.

كما جرى ضبط مُقيم من الجنسية الباكستانية لقيامه بالتسول عبر استعطاف المُصلين بساحات المسجد النبوي، وكذلك مُقيم من الجنسية البنجلاديشية لقيامه بالتسول بشكل مباشر.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 نوفمبر 2022 - 4:43 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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