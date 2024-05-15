ضبط 30 طنًا من التبغ المخلوط بمواد البناء في جدة

المناطق_مكة المكرمة

نفذّت أمانة جدة حملة ميدانية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، استهدفت أحد المستودعات بمنطقة “الخمرة”، حيث ضبطت 30 طنًا من منتجات التبغ المصنعة بطرق مخالفة.

وعثرت الفِرَق الميدانية داخل المستودع على أعمال خلط وعمل منتجات “التبغ” المتنوعة، باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومواد البناء، بالإضافة لمواد مجهولة المصدر، حيث تجري تعبئتها في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها.

كما جرى مصادرة 13,000 كيلو من “التمباك” مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية، وسحب 1768 نكهة إلكترونية سعة 60 مل مجهولة المصدر.

وأوضحت أمانة جدة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة على مواصلة جهودها المبذولة في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.