المناطق_الرياض

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 382 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة. يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.وتهيب إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتهيب إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الاعتراض على المخالفات

ويمكن لمن يرغب في الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا والتي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي، إتباع هذه الخطوات: