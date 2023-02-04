ضبط 42 متهماً في هولندا بعد اختراق اتصالات مشفرة

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ألقت الشرطة في هولندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، أمس، القبض على 42 شخصاً في مداهمات لعشرات المباني، بعد أن اخترق محققون هولنديون شبكة اتصالات لإحدى عصابات الجريمة المنظمة.

ووفقاً للسلطات في لاهاي، نجح المحققون في اختراق خدمة الاتصالات المشفرة بشكل خاص، وتمكنوا من قراءة رسائل لمدة خمسة أشهر دون أن يتم اكتشافهم.

وتم إغلاق الخدمة واعتقال المشغلين أمس، في مداهمات دولية منسقة على أنشطة العصابة.

وإضافة إلى هولندا، شاركت الشرطة في بلجيكا وألمانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا في العملية.

وخلال المداهمات، اكتشف الضباط مختبرين للمخدرات، وصادروا مخدرات وأسلحة وأربعة ملايين يورو.

واستهدف المحققون الهولنديون مشغلي تلك الشبكة منذ عام 2020، وتعاونوا بشكل وثيق مع زملائهم في البلدان المجاورة.

وعملوا أيضاً بالتنسيق مع وكالة إنفاذ القانون الأوروبية «يوروبول» والهيئة القضائية الأوروبية «يوروجست».