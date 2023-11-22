‎ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين ومواطن خليجي مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي 151 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأكدت أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

‎وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.