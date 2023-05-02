ضبط 5 مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسيات البنجلاديشية والبكستانية واليمنية ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.