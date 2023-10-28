“ضبط 600″ رتبة وبدلة عسكرية بـ”الرياض”

المناطق_الرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، 200 رتبة عسكرية، وصادرت 400 بدلة عسكرية.

وأغلقت اللجنة محلين لبيع وخياطة الملابس مخالفين في الرياض، وذلك خلال جولات تفتيشية شارك بها مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وشرطة منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض.

وتأتي الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر، بناءً على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.