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ضبط (7) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 3:14 مساءً
القوات الخاصة للأمن البيئي

المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين، ومقيمان من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (166) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقة مكة المكرمة والرياض، والشرقية و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 3:14 مساءً
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

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