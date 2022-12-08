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ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 8 ديسمبر 2022 - 3:11 مساءً
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ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والحدود الشمالية والباحة، (8) مخالفين لنظام البيئة، (6) مواطنين ومقيمان من الجنسية التشادية والبنجلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (7) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 8 ديسمبر 2022 - 3:11 مساءً
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Waleed

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