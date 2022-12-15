ضحايا العرب إلى نهائي المونديال.. إنجاز سعودي وبصمة تونسية لا تنسى

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي مونديال العالم قطر 2022، حيــث يدخل إلى المواجهة الأخيــرة منتخبي الأرجنتين بعد عبور عقبة كرواتيا بثلاثية في نصف النهائي، وفرنسا بعد تخطي المغرب بهدفين دون مقابل.

سقوط الأرجنتين

ويُلقب نهائي مونديال قطر 2022، بـ “ضحايا العرب”، حيث سقطت الأرجنتين مرة واحدة في افتتاح بطولة كأس العالم على يد منتخب السعودية بهدفين لهدف، حيث قدم رجال الأخضر لقاء قوي وعودة بريمونتادا تاريخية.

وقاد الشهري والدوسري منتخب الصقور الخضراء إلى الفوز في أولى مواجهــــــات دور المجموعات، حيث تلقى راقصي التانجو صدمة قوية بعد أن كانوا مرشحين لـ الفــــــوز في المباراة، ولكن كان لنجوم الأخضر رأيًا أخر.

ولكن لم يحالف السعودية الحظ، حيث خسرت في مواجهتي بولندا والمكسيك، على الرغم من أن نجوم الصقور الخضراء قدموا مباريات تاريخــــية وتألقوا بشكل كبير، ولكن في كل مرة كانت الشباك تأبى احتضان الأهداف.

خسارة فرنسا

ليس الأرجنتين وحدها، فهناك فرنسا كذلك قد سقطت على يد منتخب عربي عريق، وبصفتها حامل اللقب، قد اعتبر الجميع أن فوز تونس بهدف دون مقابل على الديوك يُعد نصــــرًا تاريخيًا لـ “نسور قرطاج”، حيث حمل معه خروج مشرف.

وكان المنتخب التونسي قد أضاع فرصة التأهل إلى الدور الـ16 بعد وقوعه ضد أســـــتراليا في المواجهة الأولى حيث لم يتمكن من تحقيق هذا الانجاز بسبب فارق الأهداف، ولكنه كان قريبا من حسم التأهل.

مجد الأسود والصقور

جميع المنتخبات العربية دون قطر قدموا أداء تاريخي، حيث وصلــــــت المغرب إلى نصف نهائي المونديال لتكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور، حيث حقق الأخضر إنجازًا سابقا بتأهله إلى دور الـ16 في أولى مشاركاته بالمونديال.

ويبقى مواجهتين في مونديال قطر، حتى يغلق صفحاته أخيرًا بعد تحديد الترتيب النهائي لـ “المربع الذهبي”، حيث يتواجه منتخبي كرواتيا والمغرب على بطاقة المركز الثالث، فيما يتنافس الأرجنتين وفرنسا على لقب البطولة.

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