ضربات روسية تستهدف مواقع لتصدير الحبوب في أوكرانيا

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنّب أي تصعيد في البحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة.

وطلب الرئيس التركي من بوتين، خلال اتصال هاتفي، عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وشدّد، في بيان صادر عن الرئاسة التركية، على أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسراً للسلام، في إشارة إلى اتفاق الحبوب الذي انسحبت منه موسكو أخيراً.

من جهته، طلب بوتين من أردوغان دعم تركيا لتصدير موسكو الحبوب، وتالياً كسر العقوبات الغربية المفروضة عليها، مبقياً على رفضه إحياء اتفاق تصدير الحبوب.

وقال الكرملين، عقب الاتصال بين الرئيسين، إنه «نظراً إلى الحاجات الغذائية للدول الأكثر حاجة، تتم دراسة الخيارات للسماح بإيصال الحبوب الروسية، مؤكداً أن ثمة إرادة بالتعاون في هذا المجال مع تركيا.

كذلك استُهدفت العاصمة كييف من اتجاهات عدة في آخر موجة هجمات تطال أوكرانيا خلال الليل، ما أحدث أضراراً في طوابق من مبنى زجاجي شاهق.

وجاء في بيان للنيابة العامة: «ليل الثاني من أغسطس، نفّذت القوات المسلحة الروسية هجوماً بمسيّرات على أوديسا».