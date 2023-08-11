ضمان حائل الاجتماعي ينظم ورشة عمل لأبناء مستفيدي ومستفيدات الضمان لبناء العلاقات في المجتمع الوظيفي

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نظم فرع الضمان الاجتماعي بمنطقة حائل ممثلاً بقسم ” ‏التمكين ‏‏” أمس ، عن بعد ورشة عمل بعنوان ” فن بناء العلاقات والاتصال الفعال ” والتي استهدفت أبناء مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وتهدف الورشة إلى مناقشة بناء العلاقات الإيجابية على المستوى الشخصي والعملي وفق قواعد الاتصال الفعّال ، حيث بلغ عدد الحضور (113).

يذكر أن الدورة تهدف إلى اكتساب فن بناء العلاقات الإيجابية على المستوى الشخصي والعملي لأبناء مستفيدي الضمان وفق قواعد الاتصال الفعال مع الذات والآخرين ، وكانت المحاور أثناء الدورة في صناعة الانطباع الأول وفن إتقان المسافات وفن الإصغاء وصناعة الكلام ، وكذلك فكرة التأثير في الآخرين وأثرها على العلاقات.