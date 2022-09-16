ضمان حريملاء ينظم دورة “الإسعافات الاولية “لأكثر من 60 مستفيد وموظف

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نظم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حريملاء التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع شركة لازم الوطنية للصحة والسلامة المهنية دورة تدريبية بعنوان “الإسعافات الاولية cpr” بمناسبة اليوم العالمي للاسعافات الأولية.

تضمنت الدورة عدة محاور اهمها “مسؤوليات المسعف وتقييم الحادث والتعامل مع المصاب فاقد الوعي ولا يتنفس واختناق البالغين والأطفال cpr والجروح والنزيف والصدمة الفسيلوجية والصرع والحروق والنوبة القلبية والسكتة القلبية وارتفاع وانخفاض السكر وإصابات العمود الفقري ووفي ختام الدورة طبقت المهارات الإسعافية للحوادث الطارئة.

حضر الدورة مايقارب ٦١ متدرب ومتدربة من مستفيدي الضمان في المحافظة وذلك ضمن برامج التمكين الموجهة للمشمولين بخدمات الضمان من الجنسين.