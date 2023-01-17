ضمك يستقبل الفتح في ملعبه الجديد

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أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، نقبل مباراة فريق ضمك الأول لكرة القدم، وضيفه الفتح، ضمن مباريات الجولة 14 من دوري روشن، من ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية إلى ملعب النادي الجنوبي. حسبما أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين في تويتر موقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان صحافي بثه حساب دوري روشن السعودي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي: «أفادت تقارير فريق العمل المختص على فحص منشأة نادي ضمك الرياضية، والتي تضمنت الإفادة بجاهزية منشأة النادي، لاستضافة بعض مباريات الدوري للموسم الجاري 2022-2023».

ويأتي ضمك في المركز الثامن بـ18 نقطة من 4 انتصارات، و6 تعادلات، و3 هزائم، فيما يملك الفتح 18 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف عن ضمك.