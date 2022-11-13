ضمن برامج تعزيز الدمج المجتمعي.. تأهيل الإناث بالخرج ينظم مجموعة من البرامج لنزيلاته بمشاركة الأهالي

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نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الخرج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والسياحية والترفيهية في المحافظة مايقارب الـ 24 برنامجاً اجتماعياً بحضور قرابة 40 مستفيدة من ذوات الإعاقة بمشاركة أهاليهن في بعض البرامج.

زارت النزيلات خلال البرامج محميات ” المها الوضيحي و جميعينه للطيور” تعرفن فيها على أهمية التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية كما شملت الزيارات اصطبلات ومرابط الخيول(اكاديمية جياد الخرج ، مربط وقت الأصايل للخيول العربية الأصيلة وزيارة المتاحف التراثية مثل “متحف الموسى التراثي ، متحف القرية التراثية بالخرج ” بالإضافة الى زيارة الجهات الحكومية والأهلية مثل” جمعية توعية الجاليات والدعوة والإرشاد بالخرج والعديد من المطاعم ومدن الألعاب الترفيهية الأخرى .

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ان مراكز التأهيل الشامل بالمنطقة اعتادت على تخصيص جزء كبير من برامجها السنوية لنزلاءها من الجنسين بمشاركة الأهالي واستضافة بعض افراد الأسرة ايماناً منها بأهمية زيادة الإحساس بالإنتماء لدى الأشخاص ذوي الإعاقة و المشاركة الفاعلة لهم في المجتمع ، الأمر الذي سيؤدي إلى تحفيزهم وتنمية قدراتهم على المدى البعيد .