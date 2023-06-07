ضمن حفلات جولة المملكة 2023 .. أصيل أبوبكر وناصر نايف يطربان جماهير تبوك بعد غدٍ

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يشهد مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة تبوك بعد غد الجمعة حفلة طربية يشارك فيها اثنان من أبرز المطربين السعوديين، وهما الفنان أصيل أبوبكر، والفنان ناصر نايف، وذلك ضمن حفلات جولة المملكة، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع برنامج جودة الحياة.

وتعد جولة المملكة 2023 أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة استراتيجية بين عدة جهات حكومية، وتعمل على تنظيمها الشركات المحلية الموجودة في جميع المناطق.

وتتميز فعاليات جولة المملكة 2023 بحفلاتها ومسرحياتها العديدة، التي تقام في جميع مناطق المملكة، مما يسهم في تعزيز واستدامة الخيارات الترفيهية وتنوعها.