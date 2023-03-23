ضمن حملة رقابية مع دخول رمضان.. “الغذاء والدواء” تضبط أطناناً من المنتجات المخالفة

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 11 طناً من المنتجات المخالفة، خلال حملتها الرقابية على المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها أجروا 719 زيارة على المستودعات ومراكز توزيع الأغذية ومحلات بيع التجزئة والجملة، حيث خالفت من خلالها 69 منشأة وضبطت أكثر من 11 طناً من المنتجات المخالفة.

وأضافت أن أبرز المخالفات هي سوء التخزين، ووجود منتجات مجهولة المصدر، ومخالفة البطاقات التغذوية، وعدم وجود تواريخ انتهاء الصلاحية، وسوء تداول المنتجات الغذائية، وعدم تغطية اللحوم.