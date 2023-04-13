ضمن حملة “رمضانك مفتاح”.. “الصحة” تدعو إلى اتباع نظام غذائي صحي

المناطق_واس

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار “رمضانك مفتاح”؛ بهدف توعية المجتمع لاتباع السلوكيات الصحية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، ومن ضمنها أهمية الانتظام بالغذاء الصحي بعد شهر رمضان المبارك.

ونشرت “الصحة “عبر منصاتها الإعلامية إنفوجرافيك، تضمن رسالة رمضانية افتراضية موجهة للمجتمع تدعو إلى اتباع نظام غذائي صحي، يغطي احتياجات الجنسين حيث تحتاج المرأة إلى 2000 سعرة حرارية، فيما يحتاج الرجل إلى 2500 سعر حرارية يومياً، مشيرة إلى أهمية ممارسة رياضة المشي يوميًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، مع أخذ قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن محفزات التوتر.