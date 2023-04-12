ضمن حملة “منا ومنكم” في يوم اليتيم العربي.. “بارنز” تخلق فرص وظيفية للأيتام

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وقعت العلامة التجارية بارنز مبادرة خيرية لدعم الأيتام في إطار حملة “منا ومنكم” في يوم اليتيم العربي بالتعاون مع جمعية كهاتين الخيرية في مكة المكرمة بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الزين والمدير التنفيذي للموارد البشرية ألاستاذ سامي قطب، تهدف المبادرة إلى خلق فرص حقيقة تؤمن للأيتام مستقبلًا مشرقًا يليق بهم، وتساعدهم على أن يصبحوا عنصرًا مؤثرًا في المجتمع. وتهتم الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والمشاركة الفعالة في المبادرات الخيرية لدعم الأيتام، وذلك من خلال توفير فرص عمل تليق بهم وتساعدهم على تحسين حياتهم المعيشية.

وتتضمن المبادرة التي تقوم بها بارنز بالتعاون مع جمعية كهاتين بتدريب الأيتام على مهنة محضر القهوة (الباريستا) لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال الذي يحظى باهتمام نظراً لتنامي صناعة القهوة في المملكة وتساهم هذه المبادرة في تطوير مهاراتهم ودعمهم في المجتمع.

صرّح رئيس مجلس إدارة جمعية كهاتين د/ عواض البشري بأن يوم اليتيم العربي، يهدف إلى تسليط الضوء على الأيتام، وتعزيز الوعي بحقوقهم، وأكد أن جمعية كهاتين حريصة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال برامج هادفة وبناءة لتمكين الأيتام وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لهم، منوهًا إلى أن هذا اليوم يذكر المجتمع العربي بأنه يجب علينا جميعًا التكاتف والتعاون لمساعدتهم، مشيدًا بأهمية المبادرة الخيرية التي قامت بها العلامة التجارية بارنز، مقدماً شكره وتقديره نظير الاهتمام بفئة الايتام ومساندتهم في بناء المستقبل.

وتحتفل الدول العربية بـ”يوم اليتيم العربي”، في شهر أبريل من كل عام، من أجل تكريم ودعم اليتامى في العالم العربي، والعمل على تحسين ظروف حياتهم، والتأكيد على دور المجتمع في دعمهم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم. بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في توفير فرص تعليم وتوظيف لهم، وتمكينهم من الحصول على حياة كريمة ومستقرة وتحقيق الاستدامة المالية.