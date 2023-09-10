ضمن مشاركة وزارة الداخلية في سيتي سكيب .. “الأحوال المدنية” و”الجوازات” تقدمان ورقة عمل

المناطق_واس

قدمت وزارة الداخلية ممثلة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات، ضمن جناح الوزارة في معرض “سيتي سكيب”، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الفترة من 10 – 13سبتمبر لعام 2023م، ورقة عمل حول “الأدوات والتقنيات المستخدمة في الحماية من عمليات الاحتيال”.

واستعرضت ورقة العمل، تطبيقات حلول الذكاء الاصطناعي لأنظمة الأحوال المدنية والجوازات، والتكامل مع الجهات المعنية لحماية التعاملات، وربط الخصائص الحيوية بالهوية الوطنية، وأهميتها في عملية الإجراءات، وآلية التحقق من الوثائق الإلكترونية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي” العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية المملكة 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.