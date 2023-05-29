ضيوف الرحمن من ماليزيا يعبرون عن سعادتهم بمبادرة “طريق مكة”

المناطق-واس

استفاد ضيوف الرحمن من مملكة ماليزيا هذا العام (1444 هـ) من مبادرة “طريق مكة” في صالة المبادرة بمطار كوالالمبور الدولي، وذلك بتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج هذا العام 1444 هـ.

وأعربَ العديدُ من الحجاج في ماليزيا الإسلامية عن سعادتهم وإشادتهم بإطلاق “مبادرة طريق مكة” في مطار كوالالمبور، وعدوها لفتةً إيجابيةً تُضاف إلى الجهود الكبيرة والنوعية التي تنفذُها المملكةِ العربيةِ السعوديةِ لتوفير أفضل وسائل الراحة وتخفيف عبء السفر لضيوف الرحمن.

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.