ضيوف الرحمن يؤدون صلاة أول جمعة بعد مناسك الحج في المسجد النبوي

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أدى ضيوف الرحمن وقاصدو المسجد النبوي ، اليوم, صلاة أول جمعة في رحاب المسجد النبوي بعد أن أدى الحجاج مناسك حجهم لهذا العام 1445هـ بكل يسر وأمان وسط منظومة من الخدمات المتكاملة وفرتها الجهات الحكومية وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

وامتلأ المسجد النبوي الشريف وأروقته وأدواره وساحاته منذ الصباح الباكر بالمصلين من ضيوف الرحمن، الذين سألوا المولى العلي القدير أن يتقبل حجهم وفرائضهم شاكرين لله أن منّ عليهم بأداء الفريضة في أجواء مفعمة بالأمن والأمان واليسر والطمأنينة.

وكانت جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة قد أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم نُسكهم، لمواصلة تقديم الخدمات لهم وتنفيذ الخطط التشغيلية لموسم ما بعد الحج، بتنسيق متكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معايير الدقة والجودة.