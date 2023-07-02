ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يزورون الجوامع والمعالم التاريخية بالمدينة المنورة

المناطق_واس

قام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، اليوم، بزيارات ميدانية شملت جبل الرماة ومقبرة شهداء ومعركة أحد، ومسجد قباء في المدينة المنورة.

واستمع ضيوف البرنامج أثناء الجولة إلى شرح عن تفاصيل معركة أحد التي دارت بين المسلمين والمشركين في السنة الثالثة من الهجرة، وتعرفوا على موقع المعركة، ثم صعد الضيوف إلى جبل الرماة، وموضع وقوف الرماة في معركة أحد.

كما زار ضيوف البرنامج مسجد قباء في المدينة المنورة، واستمعوا إلى شرح تناول تاريخ المسجد في الإسلام ومكانته في التاريخ الإسلامي.

وتأتي الزيارة في إطار برنامج ثقافي يهدف إلى إثراء التجربة الثقافية لدى الزائرين والحجاج.