ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف

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أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم صلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة.

واستمع الضيوف إلى خطبة الجمعة، التي تلخصت حول اغتنام شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن الدفعة الرابعة لعام 2024 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، تضم 250 معتمراً ومعتمرة من 16 دولة من قارتي أوروبا وآسيا، وهي (روسيا، وبنغلاديش، وطاجاكستان، وأستراليا، وسيرلانكا، والمالديف، والهند، وكازاخستان، وباكستان، وأذربيجان، والنيبال، وتركيا، وكوسوفو، وقرغيزستان، وتركمانستان، ونيوزلاندا).

كما أعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامجاً ثرياً منوعاً للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وقد تضافرت جهود اللجان العاملة في الوزارة لتقديم أرقى الخدمات للضيوف.