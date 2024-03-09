ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون مسجد قباء

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زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، من الدفعة الرابعة اليوم، مسجد قباء، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة.

وتعرّف الضيوف خلال زيارة مسجد قباء على قيمته وفضله، مستمعين إلى شرح تناول تاريخ المسجد في الإسلام، وصلّوا فيه ركعتين اقتداءً بالرسول – صلى الله عليه وسلم-.

وأبدى الضيوف إعجابهم بما شاهدوه من معالم تاريخية، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما يبذله من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أقطار العالم.