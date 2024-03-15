ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يعبرون عن سعادتهم بحسن الاستضافة

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عبر عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة عن سعادتهم بحسن الاستضافة وأدائهم مناسك العمرة بكل يسر وسهولة وزيارة الحرمين الشريفين والاطلاع على المعالم التاريخية بها.

وقدم الداعية موسى تاكاي من دولة نيوزلندا أحد ضيوف البرنامج والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة والزيارة، مؤكدًا أنها استضافة تؤكد عناية قادة المملكة بأمور المسلمين في أنحاء العالم.

وأضاف أن المملكة دائمًا توفر رعاية واهتمامًا لضيوف الرحمن خلال أدائهم لمناسكهم، مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقديم خدمات متكاملة للضيوف.

من جانبه قال الدكتور عبدالجبار بلال المحاضر من جامعة فاست بإسلام آباد بباكستان: إن مشاعري لا تكاد أن توصف في هذه الرحلة الممتعة جدًا، بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي رحاب الحرمين الشريفين، ولهذه الضيافة المتميزة، ونيابة عن المستضافين من باكستان الذين يمثلون 30 معتمرًا من مختلف المناطق، نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وندعوا لهما على هذا الكرم والعطاء.

من جهته، وصف الدكتور سفيان قاضي مدير جامعة المحمدية في مومباي استضافته ضمن ضيوف البرنامج، بأنه شعور لا يستطيع أن يصفه، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة، مثمناً ما وجدوه من خدمات، وأيضا تسهيلات زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها ما يجسد عناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين.

وعبر الدكتور سفيان عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الاستضافة الكريمة، ضمن الدفعة الرابعة والتي شملت استضافة 250 معتمرًا يمثلون 16 دولة.