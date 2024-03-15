ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يؤدون “الجمعة الأولى” في رمضان بالمسجد الحرام

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أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبالغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة ويمثلون 16 دولة من قارتي أوروبا وآسيا، اليوم ، صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير ورشاد، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم على الخير والهدى.

وعبّر الضيوف عن جزيل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- على استضافتهم ضمن هذا البرنامج، لأداء مناسك العمرة، وقضاء عدة أيام في طيبة الطيبة، منوهين بما قُدّم لهم من خدمات مميزة في مكة المكرمة بعد أداء مناسك العمرة.

يشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، يحظى بمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.