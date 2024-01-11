ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون حي حراء الثقافي ومجمع كسوة الكعبة المشرفة

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زار ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، حي حراء الثقافي بمكة المكرمة.

وتجول الضيوف في أقسام معرض الوحي، الذي يحوي مجسمات تم تنفيذها بالأبعاد الطبيعية لغار حراء، وشاشة عملاقة تحكي قصة نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتعرف على محتوياته وعلى مكونات الحيّ الأخرى، في رحلة تاريخية إلى عوالم الماضي، خاصة في ظل مايشهده الحي خلال هذه الأيام من إقامة فعالياته الشتوية المليئة بالإثارة والدهشة بين مرافقه المتنوعة، مبدين في ختام زيارتهم إعجابهم بالمحتوى العلمي للحي، والتقنيات المستخدمة فيه، وما تقدمه المملكة من جهود في سبيل إثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية.

من جانب آخر زار عدد من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، الذي يُعد معلما بارزاً في مكة المكرمة، ومقصداً للزيارة والاطلاع على مراحل تصنيع كسوة الكعبة المشرفة.

وتجول الضيوف خلال الزيارة في أقسام المجمع, واستمعوا لتاريخه منذ إنشائه, واطلعوا على مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، وتعرفوا على تاريخ صناعتها والمواد الخام المستخدمة في صناعتها, كما شاركوا في حياكة نسيج كسوة الكعبة المشرفة الجديدة.

مما يذكر أن حياكة كسوة الكعبة المشرفة تتم بأيد وطنية مؤهلة باستخدام معدات وآليات متطورة مع المحافظة على أصالة الصناعة اليدوية في حياكة المذهبات داخل المجمع بمكة المكرمة، وتحاك كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الخالص وأجود خامات القطن والخيوط والأسلاك الفضية المطلية بماء الذهب.