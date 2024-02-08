ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مصنع كسوة الكعبة المشرفة

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زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، الذين يمثلون الدفعة الثانية من المستضافين ضمن البرنامج لهذا العام.

وتجول الضيوف خلال الزيارة في أقسام المجمع, واستمعوا لتاريخه منذ إنشائه, واطلعوا على مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، كما تعرفوا على تاريخ صناعتها والمواد الخام المستخدمة في صناعتها, كما شاركوا في حياكة نسيج كسوة الكعبة المشرفة الجديدة، حيث يُعد المجمع معلمًا بارزًا في مكة المكرمة، ومقصدًا للزيارة والاطلاع على مراحل تصنيع كسوة الكعبة المشرفة.

يذكر أن الدفعة الثانية تضم 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين.