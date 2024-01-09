ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يشيدون برؤية المملكة والخدمات التي تقدمها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين

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أعرب عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على كرم الاستضافة والحفاوة ضمن برنامج أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي والمعالم التاريخية في المدينتين المقدستين، مثمنين الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن والمشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين، حتى يؤدي قاصدو البيت الحرام المناسكَ بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك في تصريحات لهم، عقب وصولهم إلى مكة المكرمة وأدائهم مناسك العمرة، وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ففي البداية أكد إمام وخطيب مسجد أركاتي بمدينة رانجون سفيان بن جمال من ميانمار، أن استضافة خادم الحرمين الشريفين لـ 1000 معتمر من مختلف قارات العالم يجسّد الاهتمام الكبير من المملكة بالمسلمين وحرصها على رعاية ضيوف بيت الله الحرام حيث تجمعهم كلمة التوحيد وبلد التوحيد ومهبط الوحي ونزول القرآن”.

من جهته، ثمّن محد عجيب من ماليزيا, ما تبذله حكومة المملكة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن والمشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين وفق رؤية المملكة 2023، حتى يؤدي المعتمرون مناسكهم بكل يسر وسهولة، هو خير دليل على عناية القيادة للإسلام والمسلمين, مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ برنامج الاستضافة على أكمل وجه، وتسخيرها لكل الخدمات للضيوف، فيما أشار المعتمر الإندونيسي موسليادي راجا، إلى أن المملكة دأبت على توفير أوجه الرعاية والاهتمام لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسكهم، حيث يعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، نموذجًا رائعًا لذلك، مضيفًا أن البرنامج أثبت نجاحًا كبيرًا في الأعوام السابقة, مقدمًا الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الحفاوة والضيافة المتميزة طيلة فترة الاستضافة ابتداءً من المدينة المنورة ووصولاً إلى مكة المكرمة

يذكر أن المجموعة الحالية للبرنامج تضم (250) معتمراً ومعتمرةً من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا وهي: (ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، منغوليا), حيث إن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أعدّت برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة منذ وصول المستضافين وحتى مغادرتهم.