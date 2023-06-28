ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين ينقلون مشاعرهم إلى ذويهم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي

المناطق_واس

نقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشاعرهم الإيمانية لذويهم في مختلف أنحاء العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وارتسمت السعادة على ضيوف البرنامج من خلال نقل يومياتهم ومشاعرهم والمشاهد الروحانية والإيمانية التي يعيشونها، وصور المعالم ومدى تطور المنشآت إلى ذويهم وأقربائهم في بلدانهم.

وأشاد الضيوف بجهود وزارة الشؤون الإسلامية من خلال تقديمها لكل ما من شأنه توفير سبل الراحة لهم لإتمام حجهم بكل يسر وسهولة، سائلين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، خير الجزاء على هذا البرنامج خدمة للإسلام والمسلمين .