ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يُشيدون بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم

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ثمن عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بجهود المملكة في العناية بكتاب الله الكريم طباعة ونشرًا وتعليمًا، مؤكدين أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يطبع ويوزع الملايين من نسخ القرآن الكريم للعالم أجمع، وهذه الجهود مشكورة ومقدرة عند المسلمين.

وأكد الأستاذ بكلية الإمام الأعظم بالعراق الدكتور علي عبدالله الراوي خلال زيارته لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف اليوم، أن المملكة تقوم بجهود جبارة في خدمة كتاب الله الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والذي يُعد من أكبر المطابع المتخصصة في العالم وأكثرها تطوراً ، إضافة إلى الجهود العظيمة التي تقدمها حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وعمارة الحرمين الشريفين.

وعّد إمام وخطيب جامع بكندا ميلود تاجري مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من مفاخر المملكة وما يقوم به من أعمال جليلة في خدمة القرآن الكريم وعلومه, سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء وزادهم توفيقاً لقيامهم ودعمهم مثل هذه الأعمال الصالحة التي تخدم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ونوه عضو برلمان بجمهورية جامبيا ألمامي جيبا، بما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة ضيوف الحرمين وقاصديهما وطباعة ونشر كتاب الله الكريم في العالم وهي تواكب كل ما هو جديد فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، كما أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم بإيصال رسالة المملكة في العالم من خلال هذه الأعمال الجليلة ونحن في جامبيا نستلم سنوياً آلاف من المصاحف التي توزعها المملكة من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وهذه الجهود مشكورة ومقدرة عند المسلمين.