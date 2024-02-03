ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

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زار ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة والبالغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، خلال إقامتهم في المدينة المنورة اليوم, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين.

وتجول الضيوف خلال الزيارة في أقسام المجمع, مستمعين إلى شرح من المسؤولين عن الجهود المبذولة للعناية بالمصحف الشريف وطباعة نسخه ونشره, واطلعوا على طرق العناية بالقرآن الكريم ومراحل طباعته وترجمة معانيه إلى عدد من لغات العالم، وكيفية اكتمال المراجعة والتدقيق النهائي للمصحف الشريف وقدم المجمع لضيوف البرنامج في ختام الزيارة، نسخاً من القرآن الكريم وترجمة معانيه بحسب لغتهم.

من جانبهم أشاد ضيوف البرنامج بجهود المملكة في العناية بكتاب الله الكريم طباعة ونشرًا وتعليمًا، مؤكدين أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يطبع ويوزع الملايين من نسخ القران الكريم للعالم أجمع وهذه الجهود مشكورة ومقدرة عند المسلمين، سائلين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على جهودهم في نشر كتاب الله الكريم.