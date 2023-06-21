ضيوف خادم الحرمين الشريفين: استضافتنا للحج تجسّد حقيقة عناية قيادة المملكة بالإسلام والمسلمين

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أكّد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة، أن المملكة العربية السعودية معروفة بكرمها منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله- وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-, مشيرين إلى أن الدعوة التي تلقوها لأجل أداء فريضة الحج في هذا العام تجسّد حقيقة عناية واهتمام قيادة المملكة بالإسلام والمسلمين.

جاء ذلك خلال استقبالهم في مكة المكرمة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة , الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث يستضيف البرنامج خلال هذا العام 1444هـ أكثر من 1300 حاج وحاجة, يمثلون 90 دولة من مختلف دول العالم.

وقال المحاضر بمعهد اللغات بجمهورية غانا الدكتور خالد أحمد محمد: كلمة حق نقولها لخادم الحرمين الشريفين، لقد بذلت جهوداً كبيرة من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق, فأنت قائدنا والرجل الأول في العالم الإسلامي القادر بعد الله على تذليل الصعاب, وتقديم كل ما بوسعه لخدمة قضايا المسلمين, سائلاّ الله بأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يثيبهم الجنة.

بدوره أبان رجل الأعمال في دولة روسيا محمد الأطرش، أن ما تبذله المملكة لتوفير خدمات ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين لا يخفى، وخاصة الحجاج والمعتمرين في تلبية احتياجاتهم بجهود ملموسة ذات تاريخ مشرف، وهي غير مقتصرة على خدمة الحجاج أو على المشاعر فقط، بل هي ممتدة لتشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرق المطروقة من الحجاج برًّا، وبحرًا، وجوًّا.

وقال الحاج من جمهورية روسيا الاتحادية هيثم العانية: الحمد لله الذي يسّر لي زيارة هذه البلاد من أجل الحج مع قافلة ضيوف خادم الحرمين الشريفين ولقد كانت سعادتي كبيرة عندما رأيت الكعبة المشرفة والاستقبال الحافل من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وتهيئتهم لمقر الاستضافة بأعلى المستويات ونسأل الله أن يجزي قيادة المملكة وأن يحفظها وشعبها من كل سوء ومكروه.